Samanyolu Haber /Gündem / Nebati’den ‘anlaşılmayan açıklamalar’a tepki: Sözleriniz anlaşılır olacak /07 Ekim 2022 11:24

Nebati’den ‘anlaşılmayan açıklamalar’a tepki: Sözleriniz anlaşılır olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak” dedi.

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‘Neo-klasik ekonomi, heterodoks yaklaşım, nöro ekonomi’ kavramlarını cümle içinde geçiren ve anlaşılmadığı için dile düşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle, alışılmış ifadelerle, ‘Biz çözeriz’ demekle olmuyor. Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak” dedi.

Nebati daha sonra yine anlaşılması zor uzun bir cümle kurdu.

Nebati, bir konuşmasında, “Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, bu sözleri anlaşılmadığı için dile düşmüştü.

Bu sözler anlaşılmadığı için tepki çekerken bakandan yeni bir açıklama geldi. Ekonominin açık ve anlaşılır bir dille anlatılması gerektiğini söyleyen katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Nebati şunları kaydetti: “Alınacak kararların birbirini nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle, alışılmış ifadelerle, ‘Biz çözeriz’ demekle olmuyor. Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak. Örneğin, enflasyonla mücadelede hangi yol ve yöndemlerle ne kadar sürede nereye varacağınızı ifade etmeniz lazım. Bunu herkes açısından söylüyorum. Enflasyonun büyük bir sorun olmadığını iddia eden mi var?  Enflasyonu, 21’inci yüzyılda, savaş ve salgının olduğu bir dönemde atacağınız adımlarla nasıl çözeceğinizi söylemeniz lazım.”

Bu sözlerin ardından Nebati, yine anlaşılması zor bir cümle kurdu: “İşte bu yüzden ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ tüm bu söylemleri alıp birleştiren, teorik altyapısını oluşturan, teorik altyapısını oluştururken de dünyadaki birçok önde gelen insanlarla bir araya gelerek akademik düzeyde bir formatı ortaya koyan bir anlayış, ardından ülke gerçekliklerini de gözeterek az önce ifade ettiğim tüm bileşenleri paradigmaya dönüştürüp model haline dönüştüren ve bu model içerisindeki girdi ve çıktıların da etkileşimini en iyi şekilde hesaba kitaba koyan, atılacak adımları da hangi süreçte ne zaman ne kadar etkili olacağının ön gören bir anlayışla oluşturuldu.”
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