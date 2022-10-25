Nebati'den FT'ye dikkat çeken açıklamalar: 'Harcamalarımı kıstım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times’tan Luara Pitel ve Adam Samson’a konuştu.





“Türkiye Hazine Bakanı Rusya ile ekonomik bağları savundu” başlığıyla bugün yayımlanan haberde, Moskova’nın yaptırımları aşmak için Türkiye’yi bir arka kapı olarak kullandığı yönünde batı hükümetlerinde artan kaygılar olduğu, Nebati’nin ise Rusya ile ekonomik ilişkilerin “yasal” olduğunu söylediği aktarıldı.





Türkiye’nin uluslararası finansal sistem içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke olduğunu ve uluslararası finansal sistemin kurallarını ihlal edecek şekilde hareket etmediğini belirten Nebati, “Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor” dedi.





28 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİN KAYNAKLARI NE?

Öte yandan, 2022’nin ilk sekiz ayında 28 milyar dolarla rekor kıran ve kaynağı belirsiz para girişi olarak da anılan “net hata noksan” kalemiyle ilgili sorulara da Nebati yanıt verdi.





Nebati, 28 milyar dolarlık söz konusu girişlerde, hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli paya sahip olduğuna inandığını, söz konusu hesaplanmayan turizm gelirlerinin bir kısmının da, yaptırımlar nedeniyle finansal sistemi kullanamadıkları için çoğu nakit kullanan Ruslardan geldiğini söyledi.





Nebati ayrıca, bir diğer para akışı kaynağı olarak, Türkiye’nin Rusya, Ukrayna, Suriye ve Irak’taki savaşlarla çevrili olmasına işaret etti.





Bir diğer kaynağı belirsiz para girişi kalemi olarak da Türk şirketler ve bireysellerin yurt dışındaki paralarını Türkiye’ye getirmeleri olduğunu söyleyen Nebati, gelen tüm paranın meşru olduğunu, bu girişlerin devam edeceğini ve 100 milyar dolarlık enerji faturasına rağmen gelecek yıl Türkiye’nin çok rahatlıkla bir ödemeler dengesi krizinden kaçınacağını söyledi.





FT, 2022’nin ilk sekiz ayındaki 40 milyar dolarlık cari açığın yüzde 70’inin net hata noksan kaleminden finanse edilmesinin, ekonomistler ve batılı hükümetlerde soru işaretlerine neden olduğunu yazdı.





RUSYA’DAN İNDİRİM VE BORÇ ÖTELEME TALEBİ





Rusya’dan doğalgaz için indirim ve borç öteleme konusunda güzel haberler beklediğini söyleyen Nebati, rakam vermese de Akkuyu için Rusya’dan Türkiye’ye para girişi olduğunu teyit etti.





Nebati ayrıca, birçok vatandaşın acılı bir süreçten geçtiğini kabul ederken, kendisinin de yurt dışı seyahatlerde harcamaları kısmak zorunda kaldığını, hükümetin asgari ücret zamları dahil sosyal transferlerle acıyı sınırlamaya çalıştığını söyledi.