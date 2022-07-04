Samanyolu Haber /Gündem / Nebati enflasyonu üzerine alınmadı: 'Küresel emtia fiyatlarından kaynaklanıyor' /04 Temmuz 2022 14:56

Nebati enflasyonu üzerine alınmadı: 'Küresel emtia fiyatlarından kaynaklanıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son 24 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu değerlendirdi. Yükselişin dış kaynaklı olduğunu ileri süren Nebati küresel emniya fiyatlarını suçladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan haziran enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nebati, “Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir” dedi.

‘AYLIK ARTIŞTA KÜRESEL EMTİA ETKİLİ OLDU’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE)haziranda  yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Nebati, “Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur” dedi.

“Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır” diyen Nebati, şöyle devam etti:

‘KÜMÜLATİF YÜZDE 94,6 ZAM YAPTIK’ SAVUNMASI
“Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.”
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