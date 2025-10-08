Nebati gözünü bir kapatıp açtı maliyeti: 1 Trilyon 116 milyar TL





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken enflasyon ve faizle ilgili de kritik mesajlar verdi.Enflasyonla ilgili sorular üzerine Karahan, şöyle konuştu:“Enflasyon konusunda sebepten bağımsız olarak sorumlu kurum biziz. Sebebi kontrolümüz dışında olduğu durumda dahi sorumluluk bizde. Zirai don, kuraklık, okula dönüş etkisi. Bunlar bahaneler değil. Böyle oldu diye sorumluluktan kaçacak değiliz. Sadece enflasyondaki hedeflerden sapmanın tespitlerini yapmaya çalışıyoruz ki bu sapmalara doğru politikalarla tepki verebilelim.”Karahan, parasal sıkılaşmayla birlikte enflasyonda yüzde 75’ten yüzde 33’e ciddi düşüş kaydedildiğini belirterek, “enflasyon hiç düşmedi” söylemine katılmadığını dile getirdi. Son dönemdeki verilerin talebin dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu gösterdiğini anlatan Karahan, enflasyon beklentilerinde de iyileşme gözlemlediklerini söyledi.Sıkı para politikasındaki kararlılığın, etkin iletişimin ve ara hedeflere bağlılığın enflasyondaki düşüşün devamını sağlayacağını vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:“Enflasyonla mücadeleyi maratona benzetiyoruz. Maraton koşarken yol koşullarına göre hızınızda farklılıklar olabilir. Dezenflasyon sürecinde de çeşitli sebeplerle bazen hızlandığımız gibi bazen de yavaşlayabiliriz. Önemli olan hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam etmek. Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu olarak düşmesini sağlayacağız.”Karahan, kur korumalı mevduat (KKM) ödemelerini bugüne kadar açıkladıklarını belirterek, “2023’te 833 milyar lira, 2024’te 240 milyar lira ödeme yapıldı. Bu sene bakiye çok daha düşük seviyeye geldi. Martta hareketlilik olmasa belki de maliyet olmayacaktı. Bu yılın ilk 9 ayına baktığımızda KKM ödemeleri şu anda 43 milyar lira. Bunlar kesinleşen rakamlar değil.” diye konuştu.Karahan’ın paylaştığı rakamlara göre, KKM’de üç yıllık toplam maliyet, 1 trilyon 116 milyar TL oldu.Karahan, kendilerinin asgari ücretle ilgili de herhangi bir yönlendirmelerinin olmadığını belirterek, ayrıca bu konuda karar verici veya tavsiye veren bir kurum olmadıklarının da altını çizdi.Eylülde politika faizinde 2,5 puanlık indirim yaptıklarını hatırlatan Karahan, “Haziran başına göre baktığımızda ortalama fonlama maliyeti 8,5 puan geriledi. Ticari kredi faizleri de haziran-eylül aralığında 11,3 puan azaldı. Ancak mevcut enflasyon ortamında talep ve beklenti yönetimi için para politikasındaki sıkılığın epey bir süre korunması gerekecek.” diye konuştu.Hanehalkının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 53, reel sektörün de yaklaşık yüzde 37 olduğuna işaret eden Karahan, uygulanan sıkılaşmayla beklentilerdeki düşüşün genele yayılan şekilde devam ettiğini ifade etti.Karahan, vatandaşın enflasyon algısını daha çok belirleyen ürünlerin temelde gıda kalemleri olduğunu belirterek, “Taze meyve ve sebze. Bu ürünler özellikle sık sık yapılan harcamalar. Bir de kira. Bu iki kalemde manşet enflasyonun üstünde seyrettiği için hane halkının enflasyon algısı biraz daha yüksek. Bu sadece bizim ülkemize özgü bir unsur değil. Birçok ülkede baktığımızda, hane halkı beklentilerinin gerçekleşen enflasyonun birkaç katı üstünde olabildiğini görüyoruz” dedi.Temel hedefleri olan fiyat istikrarını sağlayana kadar sıkı para politikasını koruyacaklarının altını çizen Karahan, enflasyonun bu şekilde düşeceğini söyledi.