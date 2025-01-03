Samanyolu Haber /Gündem / Nebati’nin gözleri ışıl ışıl: Aile şirketi kar rekoru kırdı /03 Ocak 2025 13:58

Nebati’nin gözleri ışıl ışıl: Aile şirketi kar rekoru kırdı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aile şirketi BG Store kâr rekoru kırdı. Şirketin 2021-2023 döneminde toplam 35,7 milyon TL kâr bildirdiği ortaya çıktı.

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Türkiye’yi felakete sürükleyen politikalara çanak tutan Nureddin Nebati’nin aile şirketini  ekonomik kriz teğet geçti. Bakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi ile ilgili gelen bir soruyu, “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle cevaplayan Nebati’nin aile şirketi sermayesini 24 Aralık’ta 80 milyon TL’ye yükseltti. Toplam 80 milyon TL’lik sermayenin içinde Nureddin Nebati’nin payının 24 milyon TL olduğu bildirildi.

Sermayesindeki artış nedeniyle gündeme gelen Nebati Ailesi’ne ait mağazaların 2021-2023 dönemi kârı da belli oldu.

BirGün’de yer alan habere göre, BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 35 milyon 770 bin 427 TL’lik kâr bildirdi. Şirketin kârını kriz derinleştikçe artırması dikkati çekti. Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2021’de 1 milyon 599 bin 243 TL, 2022’de 7 milyon 525 bin 32 TL kâr bildiren şirket, 26 bin şirketin kapısına kilit vurduğu 2023’te ise kârını 26 milyon 646 bin 152 TL’ye kadar çıkardı.

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2021-2023 dönemi kârı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2021: 1 milyon 599 bin 243 TL

2022: 7 milyon 525 bin 32 TL

2023: 26 milyon 646 bin 152 TL

MONTLAR 4-15 BİN TL

AKP’li Nebati’nin çocuk giyim markasına ait ürünlerin fiyatı cep yakıyor. BG Store mağazalarında erkek çocuk montlarının fiyatı 4 ila 15 bin TL aralığında değişiyor. Mağazada bazı erkek çocuk pantolonlarının fiyatı 2 bin 600 TL’ye kadar ulaşıyor. 2023 yılında 10 bin 145 TL’den satılan erkek çocuk smokin takımı, 2024 yılında ise 13 bin 214 TL’den alıcı buluyor.
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