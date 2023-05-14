Samanyolu Haber /Gündem / Nebati’nin ‘seçime tek haneli enflasyon rakamıyla gireceğiz’ vaadi yalan oldu /14 Mayıs 2023 09:21

Nebati’nin ‘seçime tek haneli enflasyon rakamıyla gireceğiz’ vaadi yalan oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçen yıl yaptığı “2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz” paylaşımı, seçime saatler kala yeniden gündeme geldi. Nebati’nin söz konusu vaadi gerçekleşmedi. TÜİK’e göre nisanda tüketici enflasyonu aylık yüzde 2.39, yıllık ise yüzde 43.68 oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mart 2022’de, Haziran 2023’te yapılacağı tahmin edilen seçimlere tek haneli enflasyonla girileceğini iddia etmişti.

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini savunan Nebati, geçen yıl 2023 yılı seçim dönemi için ‘tek haneli enflasyon’ vaadini dile getirerek, “2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz” dedi.

RAKAMLAR VAADİN ÇOK UZAĞINDA KALDI
Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) seçim öncesi son enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon sepetinin açıklamayı bırakan ve açıkladığı verilerle tartışma konusu olan TÜİK’in paylaştığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15.21 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.68 oranında arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre aylık enflasyon yüzde 4.86 yıllık enflasyon ise yüzde 105.19. arttı.
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