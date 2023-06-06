Samanyolu Haber /Ekonomi / Nebati o laftan neden hiç gocunmadı? /06 Haziran 2023 08:52

Nebati o laftan neden hiç gocunmadı?

Gazeteci Elif Çakır, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin halefi Mehmet Şimşek'in "Türkiye’nin rasyonel düzene dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" ifadesi karşısında hiç 'gocunmadığını' belirterek "Sanırım sözün muhatabının Erdoğan olduğunu düşündüğü için alınganlık göstermedi" dedi.

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Karar yazarı Elif Çakır, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreninde Mehmet Şimşek'in selefi Nureddin Nebati'nin yanında sarf ettiği "Türkiye’nin rasyonel düzene dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" ifadesine değindi.

"Duyduğumda direk Nurettin Nebati'ye dikkat kesildim, yüzünde bir ekşime, asılma, mutsuzluk emaresi var mı diye… Zerresi yoktu, Nurettin Nebati'nin keyfi gayet yerinde görünüyordu" diyen Çakır, şöyle devam etti:

"Dışarıdan Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı konuşmayı dinleyen biri; son beş yıldır CHP'nin iktidarda olduğunu, AK Parti’nin 14 Mayıs'ta iktidarı büyük bir enkazla devraldığını, CHP iktidarının bakanı Nurettin Nebati’nin irrasyonel ekonomi politikalarıyla ülkeyi mahvettiğini, görevi teslim alan AK Partili Şimşek'in rasyonel politikalar uygulayacağını ilan ettiğini düşünebilir.

Ama öyle değil halef de AK Partili selefi de AK Partili… Yıllarca birlikte siyaset yapmış iki isim arasında gerçekleşti devir teslim töreni. Erdoğan'ın yeni bakanı Şimşek geldi görevi devraldığı arkadaşının dönemini hem de selefinin yanındayken irrasyonel ilan ediyor ama bakanlığı dönemindeki politikaları gerçekçi bulunmayan bakan hiç gocunmadı, hiç alınganlık göstermedi.

İlginç dediğim buydu. Bilmiyorum, gerçekten bir hayli tuhaftı. Ama sanırım Nebati sözün muhatabının Erdoğan olduğunu düşündüğü için alınganlık göstermedi! Ben Nebati’nin büyük bir mutlulukla ve içtenlikle 'oh be' çekmesini ise yadırgamadım, iş insanı olmasına bağladım. Rasyonel politikalara dönmek bir iş insanı olarak onu da mutlu eder değil mi?"
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