Samanyolu Haber /Politika / 'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir' /29 Aralık 2021 08:58

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

Liberal Demokrat Parti Onursal Başkanı Besim Tibuk, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

Liberal Demokrat Parti Onursal Başkanı Besim Tibuk, Youtube'da katıldığı bir programda  gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tibuk, dolar kurunun yükselmesine ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' sistemini açıklamasına değindi.

 ''ERDOĞAN FAİZ ARTIRDI''

Besim Tibuk, ''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' sisteminin aslında örtülü bir faiz artırma olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın faiz artımasına karşı çıkan Erdoğan'ın kendisine bağlı seçmene söylediğinden dönmediğini göstermek için gizli faiz artırma yoluna baş vurduğunu belirtti.

 TİBUK'TAN BAKAN NEBATİ AÇIKLAMASI

Besim Tibuk, doların rekor üstüne rekor kırmasının ardından 11 TL'ye inmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ''dış güçler yok'' açıklamasının AKP'de hoş karşılanmadığını ifade etti. Çünkü Bakan Nebati'nin ''dış güçler yok'' sözünün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ''dış güçler saldırıyor'' teziyle ters düştüğünü belirtti. Bakan Nebati'nin bu söylemlerini devam etmesi durumunda Erdoğan'ın Bakan Nebati'yi görevden alabileceğinin altını çizdi.
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'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

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