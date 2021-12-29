'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

''ERDOĞAN FAİZ ARTIRDI''





TİBUK'TAN BAKAN NEBATİ AÇIKLAMASI





Liberal Demokrat Parti Onursal Başkanı Besim Tibuk, Youtube'da katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tibuk, dolar kurunun yükselmesine ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' sistemini açıklamasına değindi.Besim Tibuk, ''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' sisteminin aslında örtülü bir faiz artırma olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın faiz artımasına karşı çıkan Erdoğan'ın kendisine bağlı seçmene söylediğinden dönmediğini göstermek için gizli faiz artırma yoluna baş vurduğunu belirtti.Besim Tibuk, doların rekor üstüne rekor kırmasının ardından 11 TL'ye inmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ''dış güçler yok'' açıklamasının AKP'de hoş karşılanmadığını ifade etti. Çünkü Bakan Nebati'nin ''dış güçler yok'' sözünün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ''dış güçler saldırıyor'' teziyle ters düştüğünü belirtti. Bakan Nebati'nin bu söylemlerini devam etmesi durumunda Erdoğan'ın Bakan Nebati'yi görevden alabileceğinin altını çizdi.