Samanyolu Haber /Gündem / Nebati röportajı kriz yaratan Sevilay Yılman, 34 gündür nerede? /17 Ocak 2022 08:51

Nebati röportajı kriz yaratan Sevilay Yılman, 34 gündür nerede?

Sevilay Yılman'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili kriz çıkartan röportajı sonrasında bir daha hiç yazmaması dikkat çekti...

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 13 Aralık’ta yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili kriz çıkartan röportajı sonrasında bir daha hiç yazmadı.

Bakan Nureddin Nebati’nin o yazıda aktarılan “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse” ifadeleri tepki toplamıştı.

Daha sonra da Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sevilay Yılman’ın Bakan ile söyleşi için "Aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış, bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş" demesi tartışmaları büyütmüştü.

SANSÜRE UĞRAMIŞTI

Daha sonra da Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü Habertürk’ün internet sitesinden kaldırılmıştı.

O dönem köşesindeki yazının kaldırılması ile ilgili olarak Odatv'ye konuşan Fatih Altaylı, “Onu bana değil, yayıncıya sorun. Ben yazmakla mükellefim, yayınlamakla değil. Ben bir şey yazdıysam bilerek yazmışımdır. Yazdığımın dışında bir şey söylemem ben” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından 34 gün geçti. Sevilay Yılman 34 gün boyunca hiç yazı kaleme almadı.

"ÖZEL SEBEPLERİM VAR"

Odatv’nin ulaştığı ve “neden yazmıyorsunuz” sorusunu yanıtlayan Sevilay Yılman, herhangi bir engelleme olmadığını belirtip özel sebepleri olduğunu aktararak, “Yazmaya kafamı yazıya vermeye fırsatım olmadı. Aklınıza geldiği gibi bir şey söz konusu değil” demişti.

Son olarak 7 Ocak’ta sosyal medya hesabından oğlunun koronavirüse yakalandığını duyuran Sevilay Yılman şu ifadeleri paylaştı:

“Herkese selam… Çok mühim bir şeye dikkat çekmek istiyorum. 24 yaşındaki oğlum Kovid. Yılbaşı gecesi bir arkadaşından virüsü aldığını düşünüyoruz. Son 4 gündür çok ağır grip gibi geçiyor. Aynı evde yaşıyor olmamıza rağmen ise ben de hiç bir semptom olmadı.

Açıkçası bana bulaşmadığını düşünüyordum. Buna rağmen ama ben de izole oldum oğlumla. Dün ne olur ne olmaz deyip test yaptırdım ve ben de pozitif çıktım.

Ezcümle şunu diyeceğim arkadaşlar; ‘Ben de semptom yok! Gayet iyiyim’ deyip kimse rehavete kapılmasın lütfen.”
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