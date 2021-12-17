Nebati, Şehir merkezindeki kiraların ortalama 1.261 Tl olduğunu iddia etti!..

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına cevap verdi. Nebati, cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini anlattı. Nebati, “Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, şunları söyledi: “Berlin’de asgari ücret 1585 euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 euro, Amsterdam’da 1701 euro ücret varken 2 bin 622 euro kira, Paris’te 1555 euro asgari ücret varken 2 bin 750 euro kira, Türkiye’de yeni ücretimiz 4 bin 253 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde ortalama 1.261 Türk Lirası.”