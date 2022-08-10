Nebati'den çirkin savunma

SABİT GELİRLİ EMEKÇİNİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY DÜŞTÜ





"SERMAYE GELİRLERİ EMEĞİN İKİ KATI ARTTI"





"EMEĞİN ALDIĞI PAY 2020'DEN BU YANA AÇILDI"





"EN ZENGİN YÜZDE 10 NÜFUSUN YÜZDE 60'I KADAR GELİRİ CEBİNE KOYDU"





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nca hayata geçirilen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Ümraniye'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Programın açılışında konuşan Nebati, kamu maliyesinde disipline hep önem verdiklerini, dünyada yaşanan olumsuz koşullara rağmen bütçe performansının güçlü seyretmeye devam ettiğini belirterek, tüm bu gelişmeler yaşanırken "gelir dağılımında adaletin sağlanmasının" en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini söyledi.Büyüme rakamlarını hatırlatan Nebati, "Birinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüdük. İkinci çeyrekte de aynı performansı yakalayacağımızı görüyoruz" dedi.Ancak TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydederken, emekçinin milli gelirden aldığı pay düştü.Nebati'nin "gelir dağılımında adaletin sağlanmasının" en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini söylemesine rağmen, TÜİK'in "Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSHY) 1. Çeyrek Ocak-Mart 2022” sonuçlarına göre, Emeğin GSYH içindeki payı yüzde 31,5'e düşerken, sermayenin payı yüzde 47,6'ya çıktı.Konuya ilişkin DİSK tarafından yayımlanan verilere göre, "2020 yılını 100 kabul ettiğimizde GSYH (cari fiyatlarla) 100'den 232'ye çıkarken, emek gelirleri 100'den 184'e çıktı. Böylece iki yılda toplam emek gelirleri parasal olarak yüzde 84,1 oranında artmış oldu. Aynı dönemde sermaye gelirleri ise 100'den 261'e yükselerek yüzde 161 oranında arttı. Sermaye gelirleri parasal olarak emeğin iki katı kadar artmış oldu" denildi.Açıklamada, ''2021 ve 2022 yıllarında üst üste emek geliri ortalama GSYH büyümesinin oldukça altında kalırken sermaye geliri ortalama GSYH büyümesinin çok üzerinde arttı. Bu durum gelirin sınıfsal dağılımını kötüleştirdi. Ayrıca Covid-19 salgınının bölüşüm ilişkilerini kötüleştirdiğini söylemek mümkündür. GSYH'den emeğin ve sermayenin aldığı pay 2020'den bu yana açılma eğilimi gösteriyor'' ifadelerini yer verildi.Öte yandan TÜİK verilerine göre, Türkiye'de en zengin yüzde 10'luk dilimin gelirden aldığı pay son 7 yılda yaklaşık 2 puan artarak yüzde 28,9'dan yüzde 30,8'e çıktı. En zengin yüzde 10'un aldığı pay en fakirden başlayarak toplam nüfusun yüzde 60'ı kadar geliri cebine koydu.