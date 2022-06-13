Nebati'den şaşırtan açıklama: Kurda istikrarı sağladık!

Geçtiğimiz hafta ‘enflasyonla mücadeleyi değil, büyümeyi tercih ettiklerini’ anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son açıklamasında ise dünyanın ortak sorunu olan enflasyonun kendileri için birinci mücadele alanı olduğunu savundu. Nebati’ye göre KKM ile kurda istikrar sağlandı.







Gaziantep’te başlayan 2. Türk Arap İş Zirvesi’nin gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.





Türkiye’nin 2020’yi pozitif büyüme ile kapatan 2 ülkeden biri olduğunu anlatan Nebati, şunları söyledi:





TÜRKİYE BÜYÜYOR

2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en büyük performansını yakaladık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7.3 reel büyümeyi sağladık. Her çeyrekte olduğu gibi dengeli büyümeyi devam ettiriyoruz. 2022 Nisan ayı itibariyle ülkemizde 30,4 milyon istihdama ulaştık. İstihdam da güçlü büyümeye eşlik etti. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Önde olan ülke vasfını her geçen gün perçinliyor. Küresel ve bölgesel krize rağmen ihracat ve istihdam oluşturmaya devam ediyor.







YÜZDE 9 FAİZLE KREDİ VERECEĞİZ

Politikalarımızın odağında üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımları arttırmak yer alıyor. Bu çerçevede işletmelerin finansa erişimini kolaylaştırıyoruz. Selektif kredi politikamızla da uyumlu olacak şekilde hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya koymaya devam ediyoruz.



İhracatçılara ve turizm girişimcilerine uygun faizli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Paketin büyüklüğü yaklaşık 150 milyar lira. 2 yıla kadar geri ödemesiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. Kredilerin maliyeti yıllık yüzde 9’lara kadar inebiliyor.

Tüketici kredilerinde de dar gelirli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. 50 bin liraya kadar ki ihtiyaç kredilerde azaltmaya gitmedik. Dar gelirli vatandaşlarımıza farklı şekillerde de destek vermeye devam edeceğiz.





DÖVİZ KURUNDA İSTİKRARI SAĞLADIK

Döviz kurundaki istikrarı Kur Korumalı Mevduat hesabıyla sağladık. Ukrayna savaşına rağmen döviz kurundaki istikrar bozulmadı. GES’ler bankalarımız talep toplamaya başlayacağız. GES getiri DHMİ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden bütçeye aktarılan paya endeksli olacaktır.







ENFLASYON BÜTÜN DÜNYANIN SORUNU

Enflasyon dünyanın ortak sorunu bu sorun ülkemize de yansıyor. Enflasyon bizim için birinci mücadele alanıdır. Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin tüm kurumlarıyla seferber olduk. Enflasyonla mücadeleye hep birlikte ve kararlı bir şekilde hareket ederek bakmamız lazım. Bu hepimizin ve dünyanın sorunu. Biz ekonomi yönetimi, parasal politikalar ve kamu maliyesi olarak her türlü enstrümanı kullanarak yolumuza devam edeceğiz.

