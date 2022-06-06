Nebati'den yeni inciler: Dar gelirliler hariç herkes kâr ediyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Kızılcahamam'da AK Parti’nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı sunuma ilişkin detayları köşesine taşıdı. Nebati, döviz endeksli mevduat sistemine yönelik "Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor." dedi.





2023 sonu için enflasyon hedefinin yüzde 19,9 olduğunu söyleyen Nebati, “Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik” ifadelerini kullandı.





'BÜYÜME İSTİHDAMA DA OLUMLU YANSIYOR'





Selvi, Bakan Nebati'nin şu ifadeleri kullandığını yazdı:





Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.