Samanyolu Haber /Politika / Nebati'nin ismi o kavşaktan kaldırıldı /03 Şubat 2023 10:17

Nebati'nin ismi o kavşaktan kaldırıldı

Şanlıurfaa’da, 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'na verilen Bakan Nureddin Nebati'nin ismi, tepkilerin ardından kaldırıldı. Belediyeden yapılan açıklamada "Bakanımız isminin herhangi bir kavşağa verilmesini istememektedir" denildi ve isim değişikliğinin ‘sehven’ yapıldığı savunuldu.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin geçen aralık ayında düzenlenen toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin isminin kentteki bir kavşağa verilmesi kararlaştırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mecliste alınan karar doğrultusunda Bakan Nebati’nin isminin yer aldığı tabelayı, Haliliye Necmettin Cevheri Bulvarındaki 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağına astı. Köprüden '15 Temmuz Demokrasi' ismi ise kaldırıldı.

Ancak karar kentte tepkilere neden olunca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bakan Nebati’nin ismini köprülü kavşaktan kaldırdı.

‘SEHVEN’  ASILMIŞ!

Belediye, tepkilere neden olan isim değişikliğinin ‘sehven’ yapıldığını savundu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanımız, hemşehrimiz Sn. Nurettin Nebati'nin isminin şehrimizde yer alan isimsiz bir kavşağa verilmesi hususu, meclisimizde kararlaştırılmıştı” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut iki kavşaktan isimsiz olan kavşak yerine Sayın Bakanımızın adı sehven ve yanlışlıkla ilk kavşağa asılmıştı.

"15 Temmuz" ismi mevcut kavşakta devam edecektir. Fakat bakanımız isminin herhangi bir kavşağa verilmesini istememektedir. Bu nedenle isimsiz kavşağa yeni bir isimlendirme yapılacaktır.

15 Temmuz ve Demokrasi Şehitleri bizim en önemli önceliğimizdir. 2016 yılındaki nöbetlerde hemşehrilerimizle beraberdik, bugünde aynı hassasiyetimiz devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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