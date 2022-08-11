Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı yapmasından birkaç saat sonra ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu tebliğin, ilgili kanunda geçen Ekim ayında yapılan değişikliğin tebliğe işlenmesi olduğu öğrenilmişti.



"ÖTV'Yİ ARTIRALIM"



Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından Nebati, dün İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir kapalı toplantıda bulunanlara, ÖTV artırmayı düşündüklerini söyleyerek, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.



Diken'in haberine göre, toplantıdan sızdırılan videoda Nebati, şunları söyledi:



"ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım."