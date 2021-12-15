Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Nebati'nin sözlerini farklı bir şekilde okuyun' dedi ve ekledi /15 Aralık 2021 10:20

'Nebati'nin sözlerini farklı bir şekilde okuyun' dedi ve ekledi

Ekonomist Mustafa Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu iş düzelmezse tüm varlığımı kaybederim" açıklamasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu iş düzelmezse tüm varlığımı kaybederim" açıklamasının farklı bir şekilde okunması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sönmez, "Nebati’nin söylediklerini bir de şöyle okuyun: Servetimi kaybederim diyor. AKP içinde binlerce Nebati var belki on binlerce. Hepsi bu dönemde servet sahibi oldular. Kayıplarına Erdoğan'ın neden olduğunu görüyorlar ve fena hançerleyebilirler." ifadesini kullandı.

NUREDDİN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman’a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki son durumla ilgili "Bu iş düzelmezse tüm varlığımı kaybederim" ifadelerini kullanmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Nebati'nin sözlerini farklı bir şekilde okuyun' dedi... Sonraki Haber >>

Çalmak kolay, saklamak zor…

Çalmak kolay, saklamak zor…

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:02