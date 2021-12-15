'Nebati'nin sözlerini farklı bir şekilde okuyun' dedi ve ekledi

NUREDDİN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman’a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki son durumla ilgili "Bu iş düzelmezse tüm varlığımı kaybederim" ifadelerini kullanmıştı.









Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu iş düzelmezse tüm varlığımı kaybederim" açıklamasının farklı bir şekilde okunması gerektiğini dile getirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sönmez, "Nebati’nin söylediklerini bir de şöyle okuyun: Servetimi kaybederim diyor. AKP içinde binlerce Nebati var belki on binlerce. Hepsi bu dönemde servet sahibi oldular. Kayıplarına Erdoğan'ın neden olduğunu görüyorlar ve fena hançerleyebilirler." ifadesini kullandı.