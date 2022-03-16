Nebati'nin 'sürpriz' kahvaltısının altındna bakın neler çıktı

TÜSİAD'LA DA KAHVALTI YAPMIŞ





Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı "Bakan Nebati’nin kahvaltı masası" başlıklıekonomi kulislerinden aldığı bir bilgiyi aktardı."Bakan Nureddin Nebati geçen geçen cuma sabahı SİNPAŞ GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in evinde iş dünyasının önemli isimleriyle kahvaltıda buluştu." diyen Erkin, masada olan 10 ismi de köşesinden aktardı. Masadaki 10 iş insanı içinde'in sahibi'in sahibi ve CEO'su, Tosyalı Holding'in Başkanı'nın olduğunu aktaran Erkin, kahvaltıyı Nebati'nin "" organize ettiğini söyledi.Nebati'nin her cuma iş insanlarıyla kahvaltı yaptığını aktaran Erkin, "Bu toplantıdan önce de yine bir cuma sabahı'la kahvaltı yapılmış." dedi. Kahvaltıda konuşulanlarla ilgili de bilgi veren Erkin, şunları yazdı:"Bakan Nebati'nin iş dünyasının önemli isimlerine “Sizin anlatmak istediklerinizi dinlemek istiyorum” dediği, masanın önemli bir bölümünün de dertlerini anlattığı belirtildi. Hatta, zincir marketler konusunda iktidarın sert açıklamalarının eleştirildiği de ifade edildi.Ayçiçek yağı konusunda masanın “dezenformasyon yapıldı” noktasında hemfikir olduğu, Bakan Nebati'nin de eleştiriler konusunda notlar aldığı kulise yansıyanlardan.