Nebati'nin yerine bakan aranıyor ama kimse kabul etmiyor

GEREKÇESİ DİKKAT ÇEKTİ





Halk TV yazarı Can Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gidici olduğu, bu görev için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le görüşüldüğü iddiasını köşesine taşıdı.Konuyla ilgili kulislerden edindiği bilgileri aktaran gazeteci, "Öncelikle belirtmek lazım ki; Mehmet Şimşek ile birden fazla görüşülmüş. Şimşek her seferinde ve sonuncusunda aynı gerekçeyle 'hayır' cevabını vermiş" ifadesini kullandı.Coşkun, geçmişte Beştepe'nin bütçe kanadında yer alan ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'a yakın isimlerden birinin şunları söylediğini paylaştı:"Mehmet Bey ile görüşüldü, ikna olmadı. İlk de değildi. Kendisi 'İş ilişkilerim var, yeni anlaşmalar yaptım' diyerek herhangi bir görevi kabul edemeyeceğini bildirdi."Köşe yazarı, son olarak "Son görüşmenin ardından 11 gün geçmiş. Bu süreçte bir ikna veya değişim olur mu, kaynağıma göre pek olası değil" bilgisini verdi.