Samanyolu Haber /Gündem / Nebati'nin yerine eski bakan Mehmet Şimşek mi getiriliyor? /23 Mart 2022 15:09

Nebati'nin yerine eski bakan Mehmet Şimşek mi getiriliyor?

Ankara kulislerinde konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceği iddia edildi. İddialar üzerine Cumhuriyet'in ulaştığı Mehmet Şimşek'e yakın kaynaklar, kritik açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Gazeteci Erdal Sağlam Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağı ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceğini öne sürdü. Mehmet Şimşek'e yakın isimler, Cumhuriyet'e söz konusu iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimşek'e yakın bir kaynak şunları söyledi:

"Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok."

"Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur" sorumuza ise kesin bir dille yanıt verildi. Şimşek'e yakın isim; "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Gazeteci Erdal Sağlam, dün katıldığı bir programda önemli iddialarda bulunarak şunları söylemişti:

"Bayağı bir telaş var Hazine Bakanı'nda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nebati'nin yerine eski bakan Mehmet Şimşek mi getiriliyor? Sonraki Haber >>

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:02