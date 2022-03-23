Nebati'nin yerine eski bakan Mehmet Şimşek mi getiriliyor?

Gazeteci Erdal Sağlam Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağı ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceğini öne sürdü. Mehmet Şimşek'e yakın isimler, Cumhuriyet'e söz konusu iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.







Şimşek'e yakın bir kaynak şunları söyledi:





"Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok."





"Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur" sorumuza ise kesin bir dille yanıt verildi. Şimşek'e yakın isim; "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

Gazeteci Erdal Sağlam, dün katıldığı bir programda önemli iddialarda bulunarak şunları söylemişti:





"Bayağı bir telaş var Hazine Bakanı'nda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var."



