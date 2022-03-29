Samanyolu Haber /Gündem / Nebati'ye Erdoğan şoku: Konuşma yasağı getirdi /29 Mart 2022 16:56

Nebati'ye Erdoğan şoku: Konuşma yasağı getirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla eleştirilerin odağı haline gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu ileri sürüldü.

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Ankara kulislerinden dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Erdoğan’ın Nebati’yi sert bir şekilde uyardığı ve sadece basına açıklama yapmasını değil, toplantılarda da konuşmamasını istediği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Nebati’nin görevden alınacağı da ileri sürülmüştü. Tam bu iddiaların gündeme geldiği dönemde Nebati, “Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak.” açıklaması yapmıştı. Önümüzdeki günler bir çok yeni gelişmeye gebe gibi görünüyor.

Nureddin Nebati, son dönemde sansasyonel açıklamalarıyla dikkat çekiyor. İki hafta önce Fransa’da yatırımcılara yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ‘tek adam’ tarafından yönetildiğini resmen itiraf etmişti. Nebati’nin, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.” ifadeleri büyük tepki toplamıştı.

Nebati’nin geçtiğimiz hafta yaptığı son açıklama ise tam bir fecaatti. Kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili bir soru üzerine Nebati, “Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.” dedi.

Türk Lirası’nın değerini korumakla görevli bakan, TL’yi pul ettiklerini övünerek anlatıyordu! ‘Daha fazla düşemez, en düşük seviyede’ diyordu…
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