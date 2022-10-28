Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ardından anjiyo olduğu iddia edildi.



Üç saat süren anjiyo ameliyatı olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öne sürülen Şaşmaz'ın yakın çevresinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Habertürk'ün haberine göre; İddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiği ve operasyon sonrasında ofisine dönerek çalışmalara devam ettiği açıklandı.