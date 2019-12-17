Necati Şaşmaz'ın haciz başvurusu reddedildi... Her şeyine el konuldu





Kurtlar Vadisi başta olmak üzere popüler birçok dizi ve filmin yapımcılığını üstlenen Pana Film’de dün haciz işlemi yapıldı. Haczi, Pana Film’in sahibi Necati Şaşmaz’ın kardeşi Tayyar Raci Şaşmaz'a ait inşaat şirketinden 7.2 milyon lira alacaklı olan bir faktoring firması yaptı. 10 saat süren işlem sonrası şirket merkezinde bulunan 2 kamyon eşya haczedilerek yeddi emin deposuna götürüldü.







İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin istihkak iddiası üzerine karar verdi. 11 Aralık’ta kararını açıklayan mahkeme, Pana Film’in istihkak iddiasını reddetti.







Pana Film’in avukatının delil ibraz edemediğine dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:





“Her ne kadar mahcuzlar hakkında istihkak iddiasında bulunmuş ise de iddiayı doğrulayan kanaat verici nitelikte delil ibraz edilmediğinde takibin devamına karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur: İİK’nun 96-97/1 maddeleri uyarınca İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’müm 2019/29638 sayılı icra takibinde istihkak iddiasının reddine, istihkak iddia eden 3. Şahsa icra müdürlüğünce tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak dava açmakta muhtariyetine, takibin devamında dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere karar verildi.