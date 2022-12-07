Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Levent Göktaş cezaevine dönüyor

Bulgaristan’da Hasköy Bölge Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi emekli albay Mustafa Levent Göktaş‘ın mevcut sağlık durumunun hapis koşullarında kalmasında engel olmadığına hükmetti.
Bulgaristan’ın Hasköy şehrinde bulunan, Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Hasköy Bölge Mahkemesi tarafından onaylanan ev hapsi talebine Bölge Savcılığı itiraz etti. İstinafa taşınan itiraz neticesinde Filibe İstinaf Mahkemesi, Göktaş’ın hapis koşullarında kalmasında sağlık durumunun engel olmadığına karar verdi.