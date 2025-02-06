Samanyolu Haber /Gündem / Necla Nazır hastaneye kaldırıldı /06 Şubat 2025 11:23

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Arabeskin prensi Ferdi Tayfur'un eski eşi sinema oyuncusu Necla Nazır hastanelik oldu. Necla Nazır'ın böbrek yetmezliğinden tedaviye alındığı öğrenildi.

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Bir dönem Türk sinemasının aranılan yüzlerinden ve Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır hastaneye kaldırıldı.

68 yaşındaki oyuncu Necla Nazır’ın böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nazır, tedavi altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.

Ferdi Tayfur’un cenazesi ve sonrasında yaşanan olaylarla gündeme gelen Necla Nazır “Ferdi Bey'i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun” şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un adı yoktu.

Vasiyeti kabul etmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan ateş püskürdü. "Bu işin peşini de bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur "Yazıklar olsun hepinize" sözleriyle küplere bindi.
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