Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti. Cenaze merasimine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, mesajında "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın muhterem kardeşi Kemalettin Erbakan'ın vefatı bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.