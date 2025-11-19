Neden acaba? Hakan Fidan'dan itiraf gibi açıklama: AB, gençlerimiz orada kalır diye vize vermiyor

“İki sebepten dolayı; gençlerinizin gittiği zaman orada kalacağını düşünüyor. Kendi içerisindeki göç meselesi inanılmaz derecede içerideki siyasi denklemi değiştiren bir husus olmuş… Şimdi Avrupalı ‘modern’ olduğu için ‘ben Müslüman istemiyorum’ diyemiyor… Onun için adı konmamış örtülü birtakım uygulamalar getirebiliyor. Biz bunları arazide bire bir üstüne giderek Avrupalı muhataplarla bir yere getirmeye çalışıyoruz. Ama burada tabii ki sürecin olması gereken aşaması vize serbestisi aşaması olmalıymış… Avrupa da bunun bilincinde ama kimlik politikasından dolayı belli konuları askıya almış durumda.”





‘2007’DE BU İRADE DONDURULDU’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize sorunu hakkında yaptığı açıklamada, temel nedenin Avrupa Birliği’nin (AB) “Türk gençleri ülkemizde kalır” endişesi olduğunu söyledi. Fidan, “Avrupalılar ‘Müslüman istemiyoruz’ diyemedikleri için örtülü uygulamalar getiriyor” iddiasında bulundu.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.Vize konusuna değinen Bakan Fidan, Fidan, AB’nin tutumunu değerlendirirken gençlerin Türkiye’de umudunun kalmadığını da itiraf etti. Firan şunları söyledi:Avrupa Birliği’nden vize almaya ve pasaportun itibarsızlaşmasına yönelik sorulara ise Bakan Fidan, şunları söyledi:İki sebepten dolayı gençlerinizin gittiği zaman orada kalacağını düşünüyor. Neden öyle düşünüyor? Kendi içerisindeki göç meselesi inanılmaz derecede içerideki siyasi denklemi değiştiren bir husus olmuş. Siyasi yapılar, hükümetler sırf bu meseleden dolayı değişiyor. Aşırı sağın yükselmesini göçmen hareketliliğine bağlanmışlar. Özellikle Müslüman göçmen hareketliliğiyle belli Müslüman ülkelerden göç almasına. Şimdi Avrupalı ‘modern’ olduğu için ‘ben Müslüman istemiyorum’ diyemiyor. Belli ülkelere açıktan zikredemiyor. Onun için adı konmamış örtülü bir takım uygulamalar getirebiliyor. Ama burada tabii ki sürecin bu kadar karşılıklı bağımlılık geliştirdikten sonra olması gereken aşaması vize serbestisi aşaması olmalıymış. Yani 230 milyar euroluk karşılıklı ticaretiniz var ve bu ticareti beraber yapıyorsunuz. Onun dışında inanılmaz bir sosyal hareketlilik var, öğrenci hareketliliği var, iş adamı hareketliliği var. Orada yaşayan Türkler var. Bu hareketliliği mümkün kılacak tek şey vize serbestisi. Avrupa da bunun bilincinde ama kimlik politikasından dolayı belli konuları askıya almış durumda.”Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin ise Bakan Fidan, “Avrupa Birliği fasılları aştığı zaman bizi fasıllardaki kriterler üzerinden değerlendirmesi kadar normal bir şey yok. Fasıl açar der ki; ‘senin şuran hatalı şunu düzelt, şuran hatalı bunu düzelt veya bunları beraber götürelim’. Fakat bu irade yok. Yani 2007’de bu irade donduruldu. Lütfen bunu anlayalım. Müslüman bir ülkeyi kendi içlerine almama konusunda bir irade ortaya koydular Avrupa’nın iki itici gücü; Fransa ve Almanya. Yani bizimle biten bir konu değil. Almak isteyen adamların öyle bir iradesi yok. Yani AB almak istediği zaman yürümeyecek bir süreç yok.” ifadelerine yer verdi.Bakan Hakan Fidan, konuşmasına ilk olarak özel kalem bütçesinin yüksek olduğuna yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Danışmanlarından bilgi aldığını ve konuya hassasiyet gösterdiğini belirten Fidan, ” ‘Bu para nedir’ diye sordum. Şimdi önerge ile de değiştireceğiz. ‘Yapılacak NATO zirvesinin parasını nereye koyalım’ demişler. Özel kaleme eklemişler. Antalya Diplomasi Forumunu da oraya koymuşlar. Bu paralar oraya ait para. Bunu orada görmek istemediğimi Protokol Genel Müdürlüğü’ne eklemelerini söyledim. O kadar parayla zaten bir işimiz yok. Parayla bir işimiz yok” dedi.