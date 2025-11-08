Neden? Dünya'da ucuzluyor, Türkiye'de tavan yaptı





SÜT ÜRÜNLERİNDE SERT DÜŞÜŞ





ŞEKER FİYATLARI 5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ekim ayında ikinci kez üst üste düşüş kaydederek ocak ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Endeksteki genel gerileme, küresel arzın güçlü seyretmesi ve Güney Yarımküre’deki elverişli üretim koşullarının etkisiyle gerçekleşti.Tahıl fiyat endeksi yüzde 1,3 düşerek Eylül 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi. Kuzey Yarımküre’de kışlık buğday ekiminin istikrarlı ilerlemesi ve güçlü üretim beklentileri fiyatları baskıladı.Süt ürünleri fiyatları yüzde 3,4 azaldı. En fazla düşüş tereyağında (-%6,5) ve tam yağlı süt tozunda (-%6) yaşandı. Yağsız süt tozu yüzde 4, peynir ise yüzde 1,5 geriledi.Et fiyat endeksi yüzde 2 azaldı. Özellikle domuz ve kümes hayvanı eti fiyatlarındaki sert düşüş ile koyun eti fiyatlarındaki gerileme, sığır eti fiyatlarındaki artışa rağmen genel endeksin düşmesine yol açtı.Şeker fiyatları yüzde 5,3 gerileyerek Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi. Bu düşüşün temel nedeni, Brezilya, Tayland ve Hindistan’dan artan küresel arz beklentisi oldu.Düşüş eğilimine rağmen bitkisel yağ fiyat endeksi yüzde 0,9 artarak Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu artışta palmiye, kanola, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.FAO raporuna göre, gıda fiyatları genel olarak gerilese de, enerji maliyetleri ve iklim koşullarındaki dalgalanmalar nedeniyle piyasalarda fiyat istikrarı kırılganlığını koruyor.