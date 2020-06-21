Erdoğan'a önceki 3 cumhurbaşkanından neden daha fazla hakaret edilmiş?

TBMM’ye sunulan ve karma komisyonda bekletilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik fezleke sayısı bin 60’a ulaştı. 217 fezlekesi bulunan CHP’de ise ilk sıradaki "suç iddiası" cumhurbaşkanına hakaret oldu.





Meclis Başkanlığı’na sunulan bin 60 fezlekeden 769’u HDP’li milletvekilleri, 34’ü ise DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz’e ait. AKP’ye ait 10, CHP’ye ait 217, MHP’ye ait dokuz, İyi Parti’ye ait altı, TİP’e ait yedi ve bağımsız milletvekillerine ait altı dosya daha bulunuyor.





YARGI ELİYLE SİYASİ MÜDAHALE





Milletvekilleri hakkındaki 217 fezlekenin 141’inin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla hazırlandığını bildiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve tarafsız kimliğini taşımayan rakibimize eleştiri yöneltmemiz yüzünden arka arkaya fezleke düzenleniyor olması muhalefetin siyaset yapış biçimini sınırlama, yürütme organının güdümüne aldığı yargı eliyle siyasete müdahale etme çabasından başka bir şey değildir” ifadesini kullandı.









TBMM BAŞKANLIĞI’NA ULAŞTI





CHP’li Özel, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin Anayasa’ya ve TBMM İçtüzük’e aykırı biçimde düşürüldüğünü anımsatarak, “CHP milletvekillerine ait soruşturma fezlekelerinin çoğu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hazırlanmış durumda ama diğer fezlekelerimiz de dikkati çekici. Önemli bir bölümü ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet’ ya da ‘kamu görevlisine hakaret’ iddialarıyla hazırlanan düşüncelerimizi ifade etmemiz nedeniyle oluşturulan fezlekelerdir. Son olarak sarayın üç maaş alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un talimatlarıyla hazırlandığı kamuoyuna duyurulan fezlekeler günler sonra TBMM Başkanlığı’na ulaştı” dedi.





DÜZENLEME SUİSTİMAL EDİLİYOR





AKP’nin kendilerini fezleke ile susturmaya çalıştığını ancak bunların "beyhude bir çaba" olduğu kaydeden Özel, şunları kaydetti:

“Türk Ceza Kanunu’nun cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299’uncu maddesi, kaldırılmalıdır. Bu maddenin Tayyip Erdoğan tarafından suiistimal edildiğinin en net göstergesi birkaç ay önce güncellenen verilerle görülmektedir. 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 71, 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 233 sanık bu maddeden mahkum olurken, Tayyip Erdoğan döneminde bu rakam 5 bin 683’e yükselmiştir ve yükselmeye devam etmektedir. Bu maddeden mahkum olan kişi sayısının Demirel dönemine kıyasla 80 kat arttığı görülmektedir. Sadece bu rakamlar dahi bu düzenlemenin Erdoğan tarafından suistimal edildiğini ortaya koymaktadır.”