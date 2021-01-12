CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugünkü Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Erdoğan'a daha sert sözlerle yüklendi.





Erdoğan'ı "yapay gündem" oluşturmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat 'Sözde cumhurbaşkanı' dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Milleti açlığa, fukaralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, ederi o kadar çünkü" dedi.

Söz ettiği 9 maddeyi Twitter'dan da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ne sözdesi kardeşim daha ağırını söylemek istiyorum aslında. Türkiye'yi Her gelenin tokatladığı bir ülke haline döndürdün sen!" ifadelerini kullandı.







Erdoğan'a "Sözde cumhurbaşkanı" demeye devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun nedenlerini 9 madde halinde sıraladı.







