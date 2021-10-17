"Neden hala yasak?"

Koronavirüs gerekçesiyle cezaevlerine getirilen açık görüş yasağı sürüyor. Tutuklular, bir buçuk yıldır aileleriyle bir araya gelemezken, mahpus yakınları aşı yapılmasına karşın açık görüşe izin verilmemesine tepki gösteriyor.







YASAK AİLELERİ PERİŞAN ETTİ





Koronavirüs pandemisi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerine konulan açık görüş yasağı hem tutukluları hem de ailelerini perişan ediyor. Cezaevlerinde Mart 2020’den beri Kovid-19 pandemisi gerekçe gösterilerek açık görüş yaptırılmıyor. Aileler camın ardından cezaevindeki yakınını görebiliyor, sadece sesini duyabiliyor. Sosyal medyada açılan “AçıkGörüş NedenHalaYasak” başlığı ile binlerce mesaj atılırken, Adalet Bakanlığı’ndan açık görüşün ne zaman izin verileceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.





AŞILAR YAPILDI ANCAK AÇIK GÖRÜŞ YOK





Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutukluların yüzde 91’inin birinci doz aşıyı yaptırdığını, ikinci doz aşı yaptıranların ise yüzde 80 olduğunu açıklamıştı. Tutuklu yakınları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda okulların açıldığına, normalleşmenin her yerde olduğuna dikkat çekerek neden cezaevlerinde açık görüşe izin verilmediğini sorguluyor. Gerek kendileri gerekse cezaevindeki yakınlarının aşılarını olduklarını vurgulayan tutuklu yakınları, maske ve mesafe kuralları da dikkate alınarak açık görüşe izin verilmesini talep ediyor.