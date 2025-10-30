Neden iade edilemiyor? Avukat Serdar Öktem'in azmettiricisi Rusya'da yakalandı

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan, davanın başlamasından hemen önce İstanbul’da öldürülen avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İddiaya göre suikastı yurt dışından koordine eden ve Daltonlar suç örgütünün yönetici kadrolarından olduğu ileri sürülen Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, 23 Ekim’de Moskova’da yakalandı.









TÜRK-RUS İSTİHBARATININ ORTAK ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI





HEM RUSYA HEM DUBAİ'DE OTURUM SAHİBİ





TÜRKİYE'YE VERİLEMİYOR

Ali Gulmalizada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Gulmalizada, Azerbeycan vatandaşı olduğu için bu aşamada Türkiye’ye verilemiyor. Dışişleri yetkililerinin ilgili temaslarda bulunmasının ardından Ali Gulmalizada'nın Türkiye'ye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.





Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim’de Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kalaşnikof marka silahın kullanıldığı saldırıda Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2’si çocuk 9 şüpheli 10 Ekim’de tutuklandı. 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.



Suikastın gerekçesinin Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütüyle aralarında husumet bulunan Casperlar suç örgütünden bir kişinin avukatlığını yapması ileri sürüldü.

Suikastla ilgili soruşturma devam ederken T24’teki habere göre; suikastı yurt dışından yöneten Alican Çakır adını kullanan ve Daltonlar suç örgütünün yönetici kadrolarından olduğu ileri sürülen Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgi üzerine 23 Ekim’de Rus polisinin düzenlediği operasyonda Moskova’da yakalandı.Rusya’nın Moskova şehrinde bir restoranda kalabalık bir Dağıstan ve Azeri grupla birlikte yemek yerken Rus istihbaratı FSB ve Türk istihbaratının ortak operasyonu ile yakalanan Ali Gulmalizada, yapılan üst ve araç aramalarında ele geçirilen çok sayıda silahın, beraberindeki kişilerle birlikte kendilerine ait olduğunu kabul etti.Gulmalizada'nın hem Rusya’da hem Dubai’de oturumu olduğu ve Rusya'ya Dubai üzerinden giriş yaptığı öğrenildi. Rusya'nın kendisini sınır dışı etmesi durumunda Gulmalizada, Dubai'ye gönderilecek. Dubai'nin de kabul etmemesi durumunda vatandaşı olduğu Azerbaycan'a deport edilecek.