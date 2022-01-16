Samanyolu Haber /Gündem / "Neden onay vermediniz onu anlamadık!" /16 Ocak 2022 23:12

"Neden onay vermediniz onu anlamadık!"

İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımı için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay çıkmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın finansı bulunan 300 metrobüs alımını 2022 yatırım planına almadığını duyurdu.

İmamoğlu, İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosuna da onay verilmediğini duyuran İmamoğlu, "Neden" diye sordu.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!

Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?"
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