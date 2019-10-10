'Nedim Şener beni anında engelledi'





YouTube'da yayın yapan Yüksek TV’de Acun Karadağ’ın konuğu olan Melek Çetinkaya, gazeteci Nedim Şener’i canlı yayında tartışmaya davet etti.





Çetinkaya müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrencilerin darbeye katıldığını iddia eden Şener’e 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü gecesi çekilen videoları gönderdiğini söyledi.







Çetinkaya, “Nedim Şener’e, canlı yayındayken çocukların videosunu attım. Masumiyetinin videoları var. Arkasından da dosyaları atacaktım, önemli yerleri, oğlumun adının geçtiği yerleri. Anında beni engelledi.” dedi.





"BEN ÇIKAR BALİSTİK RAPORUNU GÖSTER, İDDİANI İSPAT ET!"





"İlkokul mezunu, cahil bir kadınım." diyen Çetinkaya, Şener’i herkesin karşısında iddialarını ispatlamaya davet etti.





Çetinkaya, "Sen hem canlı yayına çıkıyorsun, 'askeri öğrenciler darbeci ve ateş ettiler' diyorsun ya! Sen iddianın arkasında dur. Hodri meydan benim olduğum yere çık konuş Nedim Şener. Sen bana göster çocukların müebbeti hak ettiğini, darbeci olduğunu, balistik raporunu, ben de sana göstereyim." dedi.





Çetinkaya şunları kaydetti: "Eğer bu kadar kendinden eminsen hodri meydan, ben herkesle çıkarım televizyona, hiç kimseden çekinecek bir şeyim yok benim. Ama korkak onlar. Beni engelleyen onlar.”