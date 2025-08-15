Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Nedim Şener’den Mücahit Birinci’ye suç duyurusu!



Türkiye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP’li Mücahit Birinci’yle ilgili açıklamalarını konuşuyor.



Tartışmaların odağında yer alan isim olan Mücahit Birinci ile İBB soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda Gazeteci-yazar Nedim Şener’in de adı geçtiği öne sürülmüştü.



Söz konusu iddiaların ardından iki isim sosyal medya üzerinden birbirlerine küfre varan ifadeler kullanarak yüklendi.



Cumhuriyet iki isme de ulaşarak konuya dair hukuki süreci işletip işletmediklerini sordu.



Mücahit Birinci ‘Sıkletim değil’ diyerek Nedim Şener’le ilgili suç duyurusunda bulunmayacağını açıklarken Şener Birinci’yle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



Birinci’nin sözlerine yanıt veren Şener, kendisinin siyasetçi olmadığını AKP’de yöneticilik yapmadığını belirtti.



Birinci’nin ‘sıkletim değil’ sözlerini anımsatan Şener bu görevlerde bulunan birisinin adının böyle bir konuda ve akçeli işlerde adının geçmesini eleştirdi ve ‘asıl kendisi benim sıkletim değil’ dedi. Şener Birinci’nin AKP içerisinden de eleştirildiğini iddia etti.



Şener’in suç duyurusuna Cumhuriyet ulaştı. Şener’in suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:



“Şüpheli Mücahit Birinci 14.08.2025 tarihinde kişisel X hesabından 'Ne oldu ulan zır deli bir anda kibarlaştın. Çakal! Aşağıda anlatıyorum tak gözlüklerini oku. Şimdi geldim ifademi vereceğim sana da yollarım. Minnoş seni! Ben kimsenin oyununa ortak olmam. Soruşturma bittiğinde senin adın bundan sonra KEFAL NEDİM olacak. Not: unutturmaya çalışma nerde ne zaman istiyorsan orada seni Akordeon yapacağım. Dilekçeci minnoş...' şeklinde söylemlerde bulunarak, müvekkilime hakaret etmiş ve müvekkili tehdit etmiştir.



Şüpheli Mücahit Birinci 14.08.2025 tarihinde kişisel X hesabından 'Ne oldu ulan bir anda hukukçu oldun kolpacı. Az önce asansör vs anlatıyordun. Kolpacı kefal.. Hala ismimi diyor, oğlum sen kimsin kim? Vasfın ne? Akıl hastası kolpacı bi delisin. Ne olduğun belli değil alkolik .... sabah içer akşam camiiye giden bi tipsin etki alanın ne? Minnoş seni.. iftiracılara inanıp kolpalık yapmak nedir göreceksin' şeklinde söylemlerde bulunarak, müvekkilime hakaret etmiş ve müvekkili tehdit etmiştir."



Şüpheli Mücahit Birinci 14.08.2025 tarihinde kişisel X hesabından ''Oğlum bak seni yamulturum. Bu X'i attığında o gö.. beynin alkolden hatırlamıyor olabilir. Hemen seni aradım altını doldurdun hatırlıyor musun. Eee sorularını niye devam ettirmedin? Çünkü sana hepsini tek tek anlattım. Sonra gaza geldin sandın ki ben sineceğim. Çakal kibarcık minnoş. Seni gördüğüm yerde bak ne yapacağım. İsmini anmışmışım, ben senin ismini arada anıyorum trafikte vs yavşaklar oluyor onlara bağırırken ağzımdan çıkıyor. Süzme seni!'' şeklinde söylemlerde bulunarak, müvekkilime hakaret etmiş ve müvekkili tehdit etmiştir.”



Suç duyurusu şu ifadelerle sonlandırıldı:



"Şüphelinin X hesabı üzerinden sarf etmiş olduğu 'Çakal, kefal, minnoş, akıl hastası, deli ve yavşak' sözler hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmaktadır. Bununla beraber şüpheli 'kolpalık yapmak nedir göreceksin, seni akordeon yapacağım, seni yamulturum, seni gördüğüm yerde bak ne yapacağım' ifadeleri ile müvekkilimi aleni bir şekilde tehdit etmiştir. Bu sebeplerle şüpheliden şikayetçiyiz."