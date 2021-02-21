Samanyolu Haber /Gündem / Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir /21 Şubat 2021 12:19

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, yandaş kanalda katıldığı programda “HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor demektir” dedi.

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener, “PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP’dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa o çamur üzerine bulaşır. O çamur, o kan üzerine bulaşır. Nettir. Bu kadar. Hiç tartışmıyorum. HDP’ye oy veren, PKK’nın kalaşnikof kurşunu neyse…” ifadesini kullandı.
Şener’in yorumuna karşılık veren gazeteci Necdet Saraç ise “Bu 6 milyon kişiyi ne yapacaksın?” sorusunu yöneltti. Nedim Şener bu soruya, “6 milyon kişi, benim üzerime kurşun yağdırıyor demektir. Askerime kurşun yağdırıyor” dedi.
Şener “İsterse 60 milyon da olsun. Şeytanlaştırma hiç yok. Aklını başına alacak insanlar” diye konuşmasına devam etti.
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Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

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