Samanyolu Haber /Gündem / Nedim Şener köşeyi dönme yolunu buldu: 4 bin lira verin dava açmayayım /24 Şubat 2021 11:15

Nedim Şener köşeyi dönme yolunu buldu: 4 bin lira verin dava açmayayım

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in kendisine sosyal medyadan gelen eleştirileri paraya çevirmek için avukatı aracılığıyla iletişime geçtiği ve dava açmaması için para istediği ortaya çıktı.

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Jurnal Türkiye'de yer alan habere göre Aydın Özçelik isimi vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşım ile kendisine Nedim Şener’in avukatlarının ulaştığını ve hakaret davası açılmaması için kendisinden 4.000 TL istendiğini söyledi:

“Bu resimde sırıtan kişi Avukatı aracılığıyla bana 4.000 TL ver sana dava açmayayım diye haber yolluyor, Ben o dört bin TL’yi domuz çiftliğine bağışlarım gene sana vermem, siz ne güzel bir ekmek kapısı bulmuşsunuz insanlara fetöcü diye hakaret et biri ağzınızın payını verince de doğru adalet sarayının girişindeki paspasa yatıyorsunuz. Ondan sonra da Avukatınla para istiyorsun, utanmaz arlanmaz ahlaksız kişi”


Daha önce Erkan Tan….

Jurnal Türkiye sitesi daha önce A Haber sunucusu Erkan Tan’ın aynı yolla vatandaşlardan para koparmaya çalıştığını gündeme getirmişti.

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