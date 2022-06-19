Samanyolu Haber /Gündem / 'Nedim Şener, o ödülü iade et!..' /19 Haziran 2022 14:51

'Nedim Şener, o ödülü iade et!..'

Polisler tarafından işkence edilerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, isim vermeden ‘tetikçi’ gazetecilerden Nedim Şener’e yüklendi. Meryem Göktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şener’den kardeşi adına düzenlenen ‘gazetecilik’ ödülünü iade etmesini istedi.

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Meryem Göktepe, “Bugüne kadar verilen Metin Göktepe gazetecilik ödüllerini hak etmeyen, Metin Göktepe gazeteciliğini sürdürmeyen tek isim kimdir sizce? Ben Metin’in ablası olarak aldığı ödülü geri iade etmesini öneririm. Eğer saklıyorsa o ödül rahatsız ediyordur kendisini.” ifadelerini kullandı.



Meryem Göktepe’nin, gazeteci Arat Barış’ın, “Nedim Şener, Diyarbakır’da trende yolculuk yapan mevsimlik fındık işçilerinin yaşadıklarını konu alan “Utanç Ekspresi” adlı röportaj ile Metin Göktepe ödülüne layık görülmüştü. İlginçtir şu an kendisi o utancın öznesi durumunda. Adı sadece utançla anılır oldu.” tweet’ini paylaşması da dikkat çekti.

Metin Göktepe, 1996 yılı ocak ayında gözaltına alındıktan sonra polisler tarafından yapılan işkence sonucu hayatını kaybetmişti. Söz konusu polisler yargılanmış ve ceza almış ancak daha sonra ‘Rahşan Affı’yla tahliye olmuştu.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe’nin anısına 1998 yılından itibaren doğum günü olan her yılın 10 Nisan günü verilen gazetecilik ve basın özgürlüğü ödülleri olarak biliniyor. Nedim Şener söz konusu ödülü 1999 yılında almıştı.
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