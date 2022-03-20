Samanyolu Haber /Spor / Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı'nda /20 Mart 2022 18:50

Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Galatasaray yönetiminin sponsorluk anlaşması kapsamında Nef Stadyumu adını alan Seyentepe'deki kompleksin, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Seyreantepe'deki Nef Stadyumu'nun güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği ifade edildi.

REKOR KIRDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen Nef Stadyumu'nun güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray ile Türkiye elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji, Avrupa’da bir ilk olan ve geçen yıl kurulumuna başlanan santral kurulu güç bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçiyor. Stadyum güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 22 Mart Salı günü Guinness Rekor Takdim Töreni düzenlenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı'nda Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:44