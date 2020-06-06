Nefes alamıyorum eylemleri dalga dalga...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’yı da sardı.





İngiltere’de başşehir Londra olmak üzere Manchester ve Bristol gibi birçok şehirde Floyd cinayeti, artan ırkçılık ve polis şiddeti binlerce kişi tarafından protesto edildi.





ADALET YOKSA BARIŞ DA YOK





Londra’da bulunan Parlamento Meydanı’nda toplanan protestocular 1 dakikalık sessizliğin ardından yumruklarını havada tuttu. Protestocular, İçişleri Bakanlığına doğru yürürken, “Adalet yoksa barış da yok”, “Nefes alamıyorum” ve “Siyahilerin hayatı önemlidir” sloganları attı.







Manchester’da binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, protestoculara Koronavirüs'ün (Covid-19) yeniden yayılmasına sebep olabileceklerine dair uyarıda bulundu.







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