Samanyolu Haber /Dünya / Nefes alamıyorum eylemleri dalga dalga... /06 Haziran 2020 21:45

Nefes alamıyorum eylemleri dalga dalga...

İngiltere’nin birçok şehrinde binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’yı da sardı. 

İngiltere’de başşehir Londra olmak üzere Manchester ve Bristol gibi birçok şehirde Floyd cinayeti, artan ırkçılık ve polis şiddeti binlerce kişi tarafından protesto edildi. 

ADALET YOKSA BARIŞ  DA YOK

Londra’da bulunan Parlamento Meydanı’nda toplanan protestocular 1 dakikalık sessizliğin ardından yumruklarını havada tuttu. Protestocular, İçişleri Bakanlığına doğru yürürken, “Adalet yoksa barış da yok”, “Nefes alamıyorum” ve “Siyahilerin hayatı önemlidir” sloganları attı.

Manchester’da binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, protestoculara Koronavirüs'ün (Covid-19) yeniden yayılmasına sebep olabileceklerine dair uyarıda bulundu. 

---
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nefes alamıyorum eylemleri dalga dalga... Sonraki Haber >>

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:51