Samanyolu Haber /Spor / Nefes kesen Almanya derbisi berabere bitti /09 Ekim 2022 00:29

Nefes kesen Almanya derbisi berabere bitti

Almanya Bundesliga'nın 9. haftası Der Klassiker derbisine sahne oldu. Dev maçta Bayern Münih 2-0 öne geçse de 'Sarı Duvar'ı arkasına alan Borussia Dortmund pest etmedi ve ev mücadele 2-2 sona erdi.

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Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Der Klassiker derbisi oynandı. Borussia Dortmund taraftarı önünde Signal İduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti. Dev maçı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetti.


Nefesleri kesen karşılaşmaya Bavyera temsilcisi iyi başladı. Münih sahada aradığı golü 33'te yıldızı Leron Goretzka'yla buldu. Bu dakikanın ardından Sarı-Siyahlılar beraberlik için mücadele etse de ilk yarıdan başka gol olmadı. İkinci yarıya da Bayern hızlı başladı, 53'te Leroy Sane fileleri havalandırdı ve dev derbide farkı ikiye çıkarttı.

Dortmund, 'Sarı Duvar'ın önünde ezeli rakibi karşısında tüm oyunu rakip yarı sahaya yıktı ve gol aramaya devam etti. 74'te Youssoufa Moukoka sahneye çıktı. 17 yaşındaki yıldız farkı ikiye indirdi. Borussia Dortmund beraberlik için yüklenirken uzatma anlarında saha karıştı, Kingsley Coman kırmızı kart gördü, 90+5'te ise umutların tükendiği anda Dortmund'da Anthony Modeste, Manuel Neuer'i geçti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla hem Bayern hem de Dortmund puanlarını 16'ya yükseltti ve zirve takiplerini sürdürdü.

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