Samanyolu Haber /Gündem / Nefes kesen kurtarma operasyonu /05 Şubat 2023 21:09

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Görüntüler ABD'nin Washington ve Oregon Eyaletleri arasındaki Columbia Nehri’nin Pasifik Okyanusuna açılan yerinden

Nefes kesen kurtarma operasyonu


ABD’de Columbia Nehri’nin Pasifik Okyanusu ağzında eğitim görevi yürüten 2 Sahil Güvenlik hava ekibinin katıldığı kurtarma anları gündeme damga vurdu. 

Bir tekne kaptanından yardım çağrısı alan ekipler dev dalgalar arasında kalan tekneye yardıma koştu. 

Dalgalar nedeniyle yanına yaklaşmakta zorlanan tekneye kurtarma ekipleri suya atlayarak ulaştı. Fakat tam o sırada gelen dev bir dalga herkesi denizin dibine çekti. O sırada tekne de alabora oldu. 

Buna rağmen kurtarma ekibi zor bir mücadelenin ardından tekne kaptanını kurtardı. 

Helikoptere taşınan kaptanın ilk müdahalesinin ardından herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi. 

Kurtarma ekipleri ABD’de kahraman ilan edildi. 
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