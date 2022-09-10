Samanyolu Haber /Spor / Nefes kesen maçta Türkiye Fransa’ya 1 sayı ile yenilerek elendi /10 Eylül 2022 16:11

Nefes kesen maçta Türkiye Fransa’ya 1 sayı ile yenilerek elendi

Fransa karşısında çeyrek final için mücadele eden Türkiye uzatmada 87-86 yenilerek Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan elendi.

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Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa’ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fransa ilk periyodu 18-11 üstün kapattı. İkinci periyodun ilk bölümünde yaptığı hücumlarda rakibinin sert savunmasını geçmekte zorlanan ve savunmada da rakibini durdurmayı başaramayan Türkiye, 16’ıncı dakikada 31-15 geriye düştü. İkinci periyodun son dakikasında farkı 5 sayıya (35-40) indiren A Milli Takım, ilk yarıyı 43-35 geride bitirdi.

Karşılaşmada ikinci yarısında Fransa, farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Oyundan kopmayan Türkiye, Fransa'ya yaklaşık 7 dakika sayı şansı vermedi ve 19-0’lık seri yakalayan A Milli Takım, son çeyreğe 57-49 üstün girdi. Son periyodun ilk bölümünde Türkiye, skoru 66-66 eşitledi. Karşılıklı basketlerle devam eden ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta son dakikaya 73-72 Fransa’nın üstünlüğüyle girildi. Maçın bitimine 12 saniye kala Cabbarot’nun yaptığı faul sonrası Cedi Osman, kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. A Milli Takım, kenardan kullandığı topu da kısa sürede kaybedince Fransa’dan Gobert bitime 2.5 saniye kala kaydettiği basketle skoru eşitledi: 77-77. Ay-yıldızlı takım, son hücumda sayı çıkaramadı ve normal süresi 77-77 biten maçta uzatmaya gidildi.

Uzatma bölümünün bitimine 38 saniye kala skoru 87-86 oldu. Türkiye son hücumunda Furkan Korkmaz topu kaybetti ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 87-86 kazanan Fransa, çeyrek finale yükselen ülke oldu. Fransa, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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