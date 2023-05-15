Samanyolu Haber /Gündem / Nefes kesen yarışta CHP'den son açıklama: 'Sisteme girmeyen çok sandık var' /15 Mayıs 2023 02:02

Nefes kesen yarışta CHP'den son açıklama: 'Sisteme girmeyen çok sandık var'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sabaha kadar oy sayımı devam ediyor, edecek ama sisteme girmeyen çok sandık var" dedi.

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CHP Çanakkale Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, henüz sisteme girilmeyen oylara ilişkin açıklamada bulundu. 

CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularına yanıt veren Erkek, "Sabaha kadar oy sayımı devam ediyor, edecek ama sisteme girmeyen çok sandık var. Onun için biz çalışmaya devam ediyoruz" dedi. 

CHP, Genel Merkezi önündeki kalabalığın "Hak, hukuk, adalet" sloganları attığı duyuldu. 

CHP, elindeki verilere göre seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde gittiğini savunurken AA verilerine göre yarışı yüzde 49,47 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde götürdüğü görülüyor.
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