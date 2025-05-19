Samanyolu Haber /Gündem / Nefes yazarı: Erdoğan'ın belediye planının asıl amacı yönetimi ve rantı kontrol etmek /19 Mayıs 2025 09:56

Nefes yazarı: Erdoğan'ın belediye planının asıl amacı yönetimi ve rantı kontrol etmek

AKP grup toplantısında ilk değişiklik sinyalini veren Erdoğan'ın yeni belediye planı ortaya çıktı! Erdoğan'ın küçük bir grupla belediye çalışmalarına başladığı kulislerden sızarken çalışmalardan Bakanların bile haberi yok.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs günü TBMM Grup Toplantısı'nda belediyelerin statüsü ve yetkisi üzerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın belediyelerdeki yeni yapı çıkışındaki asıl amacın, büyükşehir belediyeleri ve İstanbul olduğunu AKP kulislerinden sızdı. Buna göre atanan vali ve kaymakamlıklar daha güçlü olacak, seçilmiş belediyeler ise sembolik kalacak.

ERDOĞAN'IN YENİ BELEDİYE PLANI ORTAYA ÇIKTI
Nefes yazarı Nuray Babacan'ın AKP kulislerinden aktardığı bilgilere göre; Erdoğan’ın belediyelerdeki yeni yapı çıkışındaki detayları kulislerden aldığı bilgiler ile köşesinde yazdı.

Babacan, “Cumhurbaşkanının şehir yönetimini ilgilendiren önemli yetkilerin vali ve kaymakamlara aktarma projesinin temelinde, ‘Tüm yatırım, harcama, tercih ve öncelikleri’ merkezden kontrol etme planı olduğu öne sürülüyor. Yani güçlü valiler, il özel idareleri, sembolik belediye başkanları hayal ediliyor. Neredeyse sadece çöp toplayıp, çiçek dikmekten başka görevleri kalmayacak!” dedi.

22 YILIK AKP İKTİDARI SONA ERDİ
22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP ilk kez AKP’nin önünde yer almıştı. AKP’deki düşüş sonrası yerel yönetimlerde ciddi oranda bir değişim yaşandı.

Ancak geçtiğimiz günlerden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin yapılarına ilişkin çıkışı gündem oldu. Erdoğan, “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır” dedi.

ATANANLAR AKTİF HALE GELECEK
Belediyelerdeki ‘soruna işaret eden Erdoğan, yetkilendirmenin Valilik ve Kaymakama verilmesini gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ASIL AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İSTANBUL”
Erdoğan’ın açıklamaları sonrası kulis bilgilerinde detaylar gelmeye başladı. Nefes yazarı Nuray Babacan, kulislerde ilginç yorumlar yapıldığını söyledi. Babacan, “Kulislerdeki ilginç yorumlara göre, “Son iki yerel seçimde kent rantı el değiştirdi. AKP’nin ilk yıllarında oldukça faydasını gördüğü bu sermaye artık muhalefet tarafından yönlendiriliyor. Asıl amaç, bu ekonominin kontrol edilmesi. Özellikle de büyükşehir belediyeleri ve İstanbul kastediliyor…” dedi.

BAKANLARIN BİLE HABERİ YOK
Bu çalışmadan bakanların bile haberi olmadığını söyleyen Babacan, “Ancak bu çalışmanın güncellendiğinden, parti yöneticilerinin ve ilgili bakanların haberi yok. Küçük bir grubun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kurguladığı plan, henüz hiçbir kurulun önüne gelmemiş. Hatta bazı parti yöneticileri, bahsedilen yerel yönetim çalışmasını ilk kez duyduklarını söylüyorlar” şeklinde ifade etti.

“SEMBOLİK BELEDİYE BAŞKANLARI”
Cumhurbaşkanının şehir yönetimini ilgilendiren önemli yetkilerin vali ve kaymakamlara aktarma projesinin temelinde, ‘Tüm yatırım, harcama, tercih ve öncelikleri’ merkezden kontrol etme planı olduğunu iddia eden Babacan, “Yani güçlü valiler, il özel idareleri, sembolik belediye başkanları hayal ediliyor. Neredeyse sadece çöp toplayıp, çiçek dikmekten başka görevleri kalmayacak!” ifadelerini kullandı.
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