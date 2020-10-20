Nefesler tutuldu!

SAMANYOLUHABER- 18'inci Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde (IFLC) etkinlikler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bu sene internet üzerinden yayınlanacak.





"Dünyanın renkleri" diye nitelenen farklı ülkelerden onlarca öğrenci salgın sebebiyle morallerin çöktüğü bir dönemde barış ve umut mesajları verecek.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a6sprH0Irkk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



24 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ DÜNYANIN RENKLERİ SAHNEDE





Hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ettiren genç yetenekler sanat severlere bu sefer online ortamda sahneye çıkacak.





IFLC etkinlik öncesi yayınladığı tanıtım videosunda önceki festivallerden unutulmaz karelerden derlenmiş bir kolajı sundu.





24 Ekim Cumartesi günü New York saati ile 14:00’te, Avrupa saati ile 20:00’da ve Türkiye saati ile 21:00’de yayınlanacak gösteri IFLC’nin YouTube kanalından seyredilebilecek.

