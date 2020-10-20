Samanyolu Haber /Kültür / Nefesler tutuldu! /20 Ekim 2020 14:24

Nefesler tutuldu!

"Dünyanın Renkleri" diye nitelenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde sahneye çıkan gençler, 24 Ekim Cumartesi günü dünyaya umut ve barış mesajları verecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- 18'inci Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde (IFLC) etkinlikler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bu sene internet üzerinden yayınlanacak. 

"Dünyanın renkleri" diye nitelenen farklı ülkelerden onlarca öğrenci salgın sebebiyle morallerin çöktüğü bir dönemde barış ve umut mesajları verecek. 
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24 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ DÜNYANIN RENKLERİ SAHNEDE

Hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ettiren genç yetenekler sanat severlere bu sefer online ortamda sahneye çıkacak. 

IFLC etkinlik öncesi yayınladığı tanıtım videosunda önceki festivallerden unutulmaz karelerden derlenmiş bir kolajı sundu. 

24 Ekim Cumartesi günü New York saati ile 14:00’te, Avrupa saati ile 20:00’da ve Türkiye saati ile 21:00’de yayınlanacak gösteri IFLC’nin YouTube kanalından seyredilebilecek.
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