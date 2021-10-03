Nefesleri kesen maçta Galatasaray'dan tarihi geri dönüş!

BERKAN KIZARDI, BOLDRIN KAÇIRDI





ÇAYKUR RİZESPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK





TERİM 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ





Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada Pohjanpalo'nun gollerine engel olamadı ve devreyi 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda sarı kırmızılılar Mohamed ile 2-2'yi yakaladı. Yoğun heyecana sahne olan karşılaşmada 90+10'da tam 'Maç bitti' denirken, Diagne slalom yaptı, Morutan boş kaleye tamamladı ve Galatasaray zorlu maçtan 3 puanla ayrıldı. Rize ise 8. hafta sonunda 1 puanda kaldı!Galatasaray'da Berkan Kutlu 86. dakikada kırmızı kart görürken Çaykur Rizespor'da Boldrin 88. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy'in yerine Pohjanpalo'ya, Bolasie'nin yerine Umar'a, Alper'in yerine Boldrin'e, Yasin'in yerine Djokovic'e, Gökhan'ın yerine Sabo'ya ve Alberk'in yerine Cemali'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil'in yerine Mustafa Mohamed'e, Kerem'in yerine Babel'e, Morutan'ın yerine Taylan'a ve Luyindama'nın yerine Alpaslan'a ilk 11'de forma verdi.