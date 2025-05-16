Nefret operasyonları hız kesmiyor: 27 ilde 101 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 27 ilde Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen kişiler operasyonlar düzenlendiğini, 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen kişiler hakkındaki sözde suçlamalar ise ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve sosyal medya kullacısı olmak.





Bakan Yerlikaya; Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da çok sayıda ev baskınları düzenlendiğini belirtti.