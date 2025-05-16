Samanyolu Haber /Gündem / Nefret operasyonları hız kesmiyor: 27 ilde 101 kişiye gözaltı /16 Mayıs 2025 09:23

Nefret operasyonları hız kesmiyor: 27 ilde 101 kişiye gözaltı

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yönelik başlatılan hukuksuz nefret operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 ilde 101 kişinin daha gözaltına alıdığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 27 ilde Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen kişiler operasyonlar düzenlendiğini, 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen kişiler hakkındaki sözde suçlamalar ise ankesörlü telefonlarla iletişim kurmak ve sosyal medya kullacısı olmak. 

Bakan Yerlikaya; Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da çok sayıda ev baskınları düzenlendiğini belirtti.
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