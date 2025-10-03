Nefret operasyonları hız kesmiyor: 30 ilde 91 gözaltı, 64 tutuklama

Baskın yapılan iller arasında Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat yer aldı. Gözaltına alınan kişiler, ankesörlü telefondan aranmak, birbirleriyle yardımlaşmak ve sosyal medyada ifade özgürlüklerini kullanmakla suçlanıyor. Gözaltına alınanların önemli bir bölümü ise KHK'lı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 26 Eylül 2023’te açıkladığı KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya kararına göre, bankaya para yatırmak, derneğe üye olmak, ByLock kullanmak, gazeteye abone olmak, çocuklarını kapatılan okullara göndermek, kamuya açık yerlerdeki ankesörlü ya da büfelerdeki kontörlü telefonlardan aranmak ve benzeri eylemler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen “kanunsuz suç olmaz” ilkesine göre suç teşkil etmiyor.





Sözleşmenin tarafı olan Türkiye dahil tüm ülkelerin AİHM kararlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.