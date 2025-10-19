Samanyolu Haber /Gündem / Nefret operasyonları hız kesmiyor: 32 ilde 62 gözaltı 41 tutuklama daha /19 Ekim 2025 10:18

Nefret operasyonları hız kesmiyor: 32 ilde 62 gözaltı 41 tutuklama daha

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen hukuksuz nefret operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son iki haftada jandarmanın operasyonlarıyla 32 ilde 62 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 41'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde son iki haftadır düzenlenen hukuksuz nefret operasyonları hakkında bilgi verdi. 

Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 32 ilde yapılan bu hukuksuz operasyonlarda 62 kişinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.

Bu kişilerle ilgili suçlama ise Hizmet Hareketi gönüllüsü olmak, ankesörlü telefonla irtibat kurmak ve sosyal medya paylaşımları.
