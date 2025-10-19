Nefret operasyonları hız kesmiyor: 32 ilde 62 gözaltı 41 tutuklama daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde son iki haftadır düzenlenen hukuksuz nefret operasyonları hakkında bilgi verdi.





Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.





Bakan Yerlikaya, 32 ilde yapılan bu hukuksuz operasyonlarda 62 kişinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi.





Bu kişilerle ilgili suçlama ise Hizmet Hareketi gönüllüsü olmak, ankesörlü telefonla irtibat kurmak ve sosyal medya paylaşımları.