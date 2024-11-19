Nefret operasyonları hız kesmiyor: 66 ilde 459 kişiye gözaltı

Yıllardır masum insanları hedef alan nefret operasyonları devam hız kesmeden devam ediyor. 66 ilde düzenlenen yeni nefret operasyonlarının hedefinde Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu ileri sürülen masum insanlar vardı. Operasyonlarda 459 kişi gözaltına alındı.





25 yıl sürgün hayatı yaşadığı ABD’de vefat eden Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatının ardından da nefret operasyonlarını ‘gevşemeden’ devam ettirdiklerinden övgüyle bahseden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah düzenlenen ev baskınlarında Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 459 kişinin gözaltına alındığı bizzat açıkladı.





66 ilde düzenlenen hukuksuz cemaat operasyonlarında 459 kişinin gözaltına alındığını kurgulanmış videoyla duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta olmak üzere 66 ilde cemaate yönelik ‘Kıskaç-30’ operasyonu düzenlendiğini belirtti.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği hak ihlalleri kararlarına rağmen hukuksuz nefret operasyonlarından övgüyle bahseden İçişleri Bakanı Yerlikaya, ankesörlü telefon ve ByLock kullandıklarını ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 459 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



